Langsam werden das Titelrennen sowie der Kampf gegen den Abstieg in der Fußball-Regionalliga auch zur Kopfsache. Es gilt die Regel: Ist zumindest die Hinrunde komplett fertiggespielt, wird es auch eine Wertung geben. Wegen der ungeraden Zahl an Drittligateams in dieser Spielzeit fehlen den 17 Mannschaften noch drei bis vier Spiele, um Auf- und Absteiger bestimmen zu können. Die noch fehlenden Partien werden sich ausgehen.