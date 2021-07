Anel Hadzic wechselt zu OÖ-Regionalligisten

Der ehemalige 14-fache bosnische Teamspieler Anel Hadzic spielt wieder in Oberösterreich - genauer gesagt beim FC Wels. Nach Stationen bei SV Ried, Sturm Graz, Eskisehirspor (Tur), Videoton und Fehervar (beide Hun) sowie Wacker Innsbruck ist dies seine erste Station im Amateurbereich.

"Wir sind froh, dass wir Anel bekommen haben. Wir haben erfahren, dass er zu haben ist und haben dann Kontakt zu ihm aufgenommen. Es ist auch eine Art Heimkehr für ihn - 2007 spielte er bereits für den FC. Auch sein jüngerer Bruder Elvir, der bei uns ist, hat dabei eine wichtige Rolle gespielt", sagt sportlicher Leiter Juan-Francisco Bohensky zum Transfer, der erst Donnerstagabend fixiert wurde.

Der 31-Jährige konnte in seiner Karriere in der Saison 2010/2011 mit Ried den ÖFB-Cup gewinnen. Mit Videoton wurde er 2018 ungarischer Meister. Der ungarische Pokalsieg mit Fehervar 2019 ist bis dato der dritte und letzte Titel in der Profikarriere des Defensiv-Allrounders.