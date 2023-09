Andorf gegen Grieskirchen: Ein Treffen alter Bekannter

Ein Duell mit besonderer Brisanz steht morgen (19 Uhr) zwischen dem FC Andorf und Grieskirchen auf dem Spielplan: Mit Thomas Kickinger, Jacob Manetsgruber, Sebastian Bauer, Matthias Eibelhuber, Martin Adlesgruber und dem aktuell verletzten Ivan Grabovac stehen sechs Kicker im Andorfer Kader, die in der Vergangenheit bereits das Grieskirchen-Trikot übergestreift haben. Im Hausruckviertel sind wiederum mit den Brüdern Stefan und Fabian Glechner zwei Ex-Andorfer aktiv. Auswärts beim Tabellenzweiten sind die Andorfer nach der 1:4-Niederlage gegen Kammer nun auf Wiedergutmachung aus.

Gegen die Kicker aus dem Salzkammergut will wiederum Esternberg am Samstag seine Serie von vier Niederlagen am Stück beenden. Zuletzt musste der Tabellenvorletzte gegen Bad Wimsbach eine herbe 0:7-Pleite einstecken. Wie breit die Brust der Wimsbacher nach diesem Erfolg ist, wird Schalchen bezeugen können. Nach zwischenzeitlich drei Niederlagen in Folge hat sich die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner wieder rehabilitiert und blieb in den vergangenen vier Spielen ohne Niederlage. Das wiedergewonnene Selbstvertrauen will man nun auch zum Auswärtsmatch nach Bad Wimsbach mitnehmen. Ebenfalls in der Fremde treten Munderfing (in Pettenbach) und Schärding (in St. Marienkirchen/Polsenz) an.

