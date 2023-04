Andorf flirtet mit altem Bekannten

Wie so viele Partien am vergangenen Wochenende fiel auch das Top-Spiel der Landesliga West zwischen dem Vierten Andorf und Leader Bad Schallerbach sprichwörtlich ins Wasser. Nach dem Umfaller des ersten Verfolgers Grieskirchen (0:2 in Gmunden) gibt es wohl nur noch für Andorf realistische Chancen, dem Tabellenführer noch gefährlich zu werden. Und auch nur dann, wenn die Innviertler das direkte Duell gegen Bad Schallerbach gewinnen.

Trotz der starken Saisonperformance ist die Zukunft von Andorf-Trainer Josef Hamedinger noch unklar. "Wir versuchen hier bald Klarheit zu schaffen, um uns bestmöglich auf die kommenden Spiele sowie auf die kommende Saison vorbereiten zu können", erklärt Andorf-Sektionsleiter Gerald Berger.

Ein potenzieller Nachfolger könnte ein alter Bekannter sein: der Ex-Schärding-Trainer Bernhard Straif. "Ich war und bin mit Andorf laufend in Kontakt, bis dato gibt es aber nichts Konkretes", sagt Straif, der den Klub bereits zwischen 2016 und 2017 betreute.

Weichenstellung in Bad Wimsbach: Hans Kronberger, Martin Plasser, Thomas Plasser (v.l.) Bild: privat

Klare Verhältnisse herrschen unterdessen bei Liga-Rivale Bad Wimsbach: Am Wochenende jubelten die Grün-Weißen nicht nur über einen 3:2-Erfolg gegen Peuerbach, sondern auch über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Plasser. "Mit ihm glauben wir, dass nächste Saison ein Stockerlplatz möglich ist", sagt Neo-Sportchef Hans Kronberger, der auch alle Spieler über die Saison hinaus an den Klub binden konnte. Auch ein prominenter Neuzugang ist bereits fix: Mit Alexander Bauer stößt ein 27-jähriger Mittelfeldspieler zum Verein, der in seiner Laufbahn sieben Spiele für den GAK in der 2. Liga absolviert hat.

Grieskirchen stolpert

In weite Ferne rückt der Meistertitel und die damit verbundene Rückkehr in die OÖ-Liga für den SV Grieskirchen nach dem 0:2 in Gmunden: Die Trattnachtaler liegen bereits neun Punkte hinter Spitzenreiter Bad Schallerbach. "Ich glaube, dass wir ganz oben nicht mehr mitmischen können. Die letzten Wochen waren nicht gut. Wir haben gerade eine schwierige Phase, wo uns auch Verletzungssorgen plagen", klagt Grieskirchen-Trainer Reinhard Furthner.

Autor Tobias Pramberger Tobias Pramberger

