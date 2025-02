Am Deadline-Day: Vorwärts Steyr holt Ex-Kicker von Gibraltar zurück

Milan Ziric kehrt an die Volksstraße zurück. In der Saison zeigte der 24-Jährige beim SKV bereits sein Können. Der 2,05-Meter-Mann agierte in der ersten Halbsaison als Innenverteidiger und glänzte in der Rückrunde als Stürmer mit vielen Toren.

Nach 27 Pflichtspielen und acht Treffern nützte er letzten Sommer die Chance, Profi zu werden und wechselte zu den Lions nach Gibraltar. Dort stand er regelmäßig in der Startelf, ehe er sich im Winter für die Rückkehr nach Österreich entschloss.

Sportchef Gerald Perzy ist froh, dass Ziric nun künftig wieder für den SKV auflaufen wird. „Er gibt uns zusätzliche Flexibilität, kann auf mehreren Positionen sowohl defensiv, als auch offensiv eingesetzt werden. Auch bei Standardsituationen wird er sehr wertvoll für uns sein.“

Kovacevic wechselt nach Gmunden

Stjepan Kovacevic (25) wird indes künftig für den OÖ-Liga-Klub Gmunden auflaufen. „Ich bedanke mich bei allen für die Zeit hier im Verein. Ich habe hier tolle Menschen kennengelernt. Es waren viele Höhen und Tiefen dabei, aber das Leben geht weiter und ich wünsche dem gesamten Verein nur das beste für die Zukunft“, so der Innenverteidiger, der im Herbst sechsmal für den SKV in der Regionalliga im Einsatz war. „Wir haben eine gute Lösung gefunden. Kova wird in Gmunden auf mehr Spielzeit kommen. Für seinen Einsatz bei uns möchten wir uns herzlich bedanken“, so Sportchef Perzy.

