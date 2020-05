Alter Bekannter wird Trainer bei OÖ-Ligist Oedt

Vor knapp drei Woche hat der Klub von Präsident Franz Grad praktisch die gesamte Mannschaft inklusive Trainer Stefan Rapp gekündigt. Nur Sportchef Radovan Vujanovic und jene Spieler, die ohnehin in Grads Firma Transdanubia arbeiten, durften vorerst bleiben.

Mittlerweile steht auch der Nachfolger von Ex-Coach Rapp fest: Laut OÖN-Informationen übernimmt mit Davorin Kablar ein alter Bekannter den OÖ-Ligisten. Der ehemalige LASK- und Ried-Profi war nach seinem Rücktritt bei Liga-Rivale Micheldorf bereits als Sportkoordinator in Oedt tätig. Außerdem spielte der mittlerweile 42-jährige Kroate zwischen 2015 und 2017 für die Trauner.

Umstrukturierung in Oedt?

Kablar wird in der kommenden Saison wohl mit einer neuen Vereinsphilosophie Bekanntschaft machen müssen: Oedt will laut Klub-Boss Grad in der nächsten Spielzeit den Weg mit jungen, eigenen Spielern gehen und lediglich auf ganz wenige arrivierte Kräfte setzen.

Durch den Meisterschaftsabbruch ist auch ein Aufstieg in die ungeliebte Regionalliga vom Tisch. Im Falle eines weiteren Meistertitels hätten die Trauner den Gang in die dritthöchste Spielklasse antreten müssen – oder wären sonst in die Landesliga zwangsversetzt worden.