Admiras Sportchef kümmert sich auch um die LASK-Stars

Landesliga-Export in die Bundesliga: Beim 2:2 im Urfahraner Derby blickte Markus Morbitzer als Sportchef von Landesliga-Ost-Klub Admira Linz seinen Kickern gegen St. Magdalena ganz genau auf die Beine – das Herz des 33-Jährigen schlägt aber nicht nur violett-weiß, sondern auch schwarz-weiß: Seit Anfang 2018 ist er als Physiotherapeut bei Bundesligist LASK aktiv, kümmert sich um die Wehwehchen der Stars der Athletiker. "Vor allem die arrivierten Spieler kommen am häufigsten zu mir", schmunzelt Morbitzer und meint damit die Europa-League-Helden um Kapitän Gernot Trauner oder James Holland.

Kein Wunder: Für den körperlich intensiven LASK-Spielstil brauchen die Kicker eine Top-Fitness. Auch wenn Morbitzer seine aktive Karriere im Alter von 27 Jahren – als damaliger Kapitän der Urfahraner Kampfmannschaft – beenden musste, vergeht bei ihm dank seiner doppelten Mission kein Tag ohne Fußball. Für den neuen LASK-Trainer Valérien Ismaël hat er nur lobende Worte übrig: "Er ist ein angenehmer Typ, und die Zusammenarbeit klappt hervorragend."

Auch Zauner stieg auf

Im Sommer schaffte Hubert Zauner mit Neuzeug den Sprung von der Bezirksliga in die Landesliga, vor kurzem legte der 29-Jährige einen persönlichen Aufstieg hin: Zauner heuerte bei Vorwärts Steyr als Individualtrainer und Videoanalyst an. "Es ist eine tolle Chance, mich selbst weiterzuentwickeln und meinen Horizont zu erweitern. Mit der Gegneranalyse will ich einen Beitrag zur Sicherung des Klassenerhalts von Vorwärts Steyr leisten", sagt Zauner. Diese Erfahrung und Weiterentwicklung kann auch für Neuzeug nur nützlich sein: Nach dem gestrigen 3:1 gegen Schwertberg verließ man immerhin die direkten Abstiegsplätze.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.