Acht-Tore-Mann weckt bereits Begehrlichkeiten

Beim 1:0-Sieg von Micheldorf in Bad Ischl war der neue Kremstaler Wunder-Stürmer Antonio Dukic knapp dran am nächsten Torerfolg, scheiterte aber am Aluminium. Der 21-jährige Kroate, der im Sommer von Gaflenz zu Micheldorf gekommen war, gehört mit seinen acht Liga-Treffern aber mit Sicherheit trotzdem zu den positiven Erscheinungen der neuen Spielzeit.

Micheldorf-Trainer Gerald Dickinger-Neuwirth erkannte die Qualitäten seines Offensivspielers: Während Dukic zu Gaflenz-Zeiten noch als Flügelspieler in Erscheinung trat, kommt er bei den Grün-Weißen zumeist als Solospitze an vorderster Front zum Einsatz. "Er hat schon bei Gaflenz viele Tore gemacht. Ich habe Antonio aber gesagt, dass ich mit ihm nicht auf der Seite, sondern im Angriff plane. Bis jetzt hat sich das voll ausgezahlt", sagt Dickinger-Neuwirth.

Der sensationelle Lauf des Youngsters hat sich längst herumgesprochen: Zweitligist Vorwärts Steyr ließ den Angreifer in den Auswärtsspielen der höchsten Liga des Bundeslandes bei Oedt und Donau Linz bereits beobachten. "Wir beobachten mehrere OÖ-Liga-Spieler, Antonio ist einer davon. Wir kennen ihn bereits von Gaflenz, er ist ein interessanter Mann und möglicherweise ein Thema für die Wintertransferzeit", bestätigt Steyr-Sportchef Jürgen Tröscher. (rawa)

