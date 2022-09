Acht Klubs wollen in die zweite Liga

Zwei Punkte liegt der Dritte WSC/Hertha in der Fußball-Regionalliga hinter Spitzenreiter LASK Amateure – mit einem Sieg im heutigen Derby gegen Vöcklamarkt wollen die Welser zumindest bis Samstag die Tabellenführung in der dritthöchsten Spielklasse übernehmen.

Da kann der Zweite Leoben wieder am Sulimani-Team vorbeiziehen. Am Sonntag gastiert die zweite Mannschaft des LASK bei den WAC Amateuren. Dieses Trio wird sich bis zum Saisonende auch den Aufstieg in die 2. Liga ausmachen. Mit dem Lizenz-Workshop der Bundesliga haben WSC/Hertha und Leoben als einzige Teams der Regionalliga Mitte die erste Hürde für den Aufstieg genommen, denn: Eine Teilnahme ist verpflichtend, wenn man um eine Zulassung für die zweithöchste Spielklasse ansuchen will. Lediglich die LASK Amateure waren davon befreit, weil ihre Zulassung bei der Lizenzierung des Bundesliga-Teams mitläuft. Ebenfalls laut OÖN-Infos beim Workshop dabei: Stripfing und Traiskirchen aus der Regionalliga Ost sowie Bregenz, Kufstein und Pinzgau – womit es endlich wieder einmal auch aus dem Westen einen Aufsteiger geben sollte.