Abstimmen und 15 Trikots gewinnen

LINZ. Die Aktion "Immer ein Leiberl" von Sparkasse, ERIMA und OÖN startet in die Frühjahrssaison.

Sparkasse-OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub (li.) und OÖNachrichten-Chefredakteur Gerald Mandlbauer Bild: Volker Weihbold

Der Auftakt der Frühjahrssaison im Fußball-Unterhaus bedeutet auch den Start des Nachwuchs-Gewinnspiels „Immer ein Leiberl“ von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA. Ab heute geht es wieder los: Im Internet auf www.nachrichten.at/ unterhaus können Fans, Spieler, Trainer und Funktionäre wieder abstimmen. Jede Woche gewinnt ein Verein 15 ERIMA-Trikots mit Rückennummer und einen ERIMA-Matchball für eine Nachwuchsmannschaft.

Mitklicken lohnt sich

Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, unterstützt die Aktion gerne: "Der Nachwuchs-Fußball ist uns seit jeher ein großes Anliegen."

So funktioniert das Gewinnspiel: Die Abstimmung auf nachrichten.at läuft immer von Montag bis Mittwoch (bis 12 Uhr) – jede Woche gewinnt der Verein mit den meisten Stimmen. Anschließend wird an dieser Stelle ein Siegerfoto mit Bericht über den jeweiligen Verein in der Unterhaus-Beilage der Oberösterreichischen Nachrichten veröffentlicht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema