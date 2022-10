Abstiegskampf wird für Vöcklamarkt verschärft

Als Tabellenvorletzter ist die UVB Vöcklamarkt nach dem 0:3 vom Freitag gegen Bad Gleichenberg mehr denn je in den Abstiegskampf in der Regionalliga Mitte verwickelt. Im Vorjahr mussten vier Mannschaften aus dieser Liga absteigen. Heuer könnten es – wenn alles schiefläuft – am Ende bis zu sechs Absteiger von der dritten Liga in die Landesverbände geben.