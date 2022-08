Absteiger als Top-Favoriten auf den Titel

Geht es nach vielen Trainern und Funktionären der 30 Landesligisten, stehen die Aufsteiger in die OÖ-Liga bereits fest: Die Absteiger Bad Schallerbach in der Landesliga West und Donau Linz im Osten gelten als Top-Favoriten auf den Titel. Wobei die Angelegenheit im Westen deutlich klarer erscheint:

"Bad Schallerbach kann sich nur selbst schlagen", sagt Sattledt-Trainer Robert Lenz. Das ist bisher nicht passiert: Nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Gmunden wurde am Freitag Kammer 5:0 besiegt. "Mit diesem Budget und diesem Kader, was soll da noch passieren?", sagt auch Kammers Sportchef Markus Schneidhofer. Ebenso in der Pole-Position sieht man die Schallerbacher bei Mitabsteiger Grieskirchen. "Sie haben enorme Qualität, müssen diese aber auch auf den Rasen bringen", sagt Trainer Reinhard Furthner, dessen Team mit dem 2:1 in Gschwandt ebenfalls einen Traumstart erwischt hat.

Donau patzt zum Auftakt

Im Osten sieht man mit Donau Linz ebenso einen Absteiger aus der OÖ-Liga als Titelkandidat. "Donau hat stark aufgerüstet und hat sich in diese Favoritenrolle selbst hineinmanövriert", sagt der neue alte St.-Florian-Trainer Wilhelm Wahlmüller. Im ersten Spiel wurden die Kleinmünchner ihrer Favoritenrolle nicht gerecht: 1:2 bei Viktoria Marchtrenk. Die Konkurrenz ist allerdings groß und stark: SC Marchtrenk, Bad Leonfelden oder das 1b-Team von Oedt wollen auch ganz vorne mitmischen.