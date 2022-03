Ab heute kann wieder abgestimmt werden

Es geht wieder los: Beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" kann auch in der Frühjahrssaison wieder für die Vereine abgestimmt werden. Dabei spielen die OÖNachrichten wie schon in der Vorsaison den Doppelpass mit Turmöl und ERIMA.

So funktioniert das Gewinnspiel: Im Internet auf www.nachrichten.at können Fans, Spieler, Trainer und Funktionäre ab heute wieder abstimmen. Jede Woche gibt es für den Siegerverein mit den meisten abgegebenen Stimmen 15 hochwertige Trikots und einen ERIMA-Matchball zu gewinnen. Außerdem erscheint an dieser Stelle jeden Montag in der Unterhaus-Beilage ein Bericht über den Gewinnerverein. Voten Sie Ihren Lieblingsverein zum Sieg!