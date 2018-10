"War überrascht, als der Anruf kam"

PERG. Gerhard Obermüller feierte gegen Gmunden ersten Sieg als Perg-Coach.

Gerhard Obermüller bleibt mit Perg ungeschlagen. Bild: Mewa

Empathie, fachliche Kompetenz und Grundkenntnisse in Psychologie. So sieht heutzutage das Anforderungsprofil für einen Fußball-Trainer aus.

Wichtig vor allem für all jene, die heuer mit den Trainerkursen des OÖ-Fußballverbandes Schritte in Richtung einer künftigen Trainertätigkeit setzten – jährlich sind das immerhin knapp 370 Personen.

Bei Perg-Trainer Gerhard Obermüller liegt die Trainer-Studienzeit schon etwas zurück. Der 49-Jährige machte bereits 2005 als Spielertrainer in Mauthausen seine ersten Coaching-Versuche, gehört in der OÖ-Liga damit schon zu den Routiniers. Was sich im Trainer-Alltag in den 13 Jahren geändert hat? "Früher waren die Trainer die Herren über alles und jeden. Das gibt es jetzt nicht mehr. Die Devise jetzt lautet: Härte in der Sache und menschlich absolutes Fingerspitzengefühl", sagt Obermüller. Der mit Perg nach dem 2:0-Heimsieg am Freitag gegen Gmunden wieder zurück auf der Siegerstraße ist – und in seinen drei Partien als Coach der Machländer noch keine Niederlage hinnehmen musste. Kurios: Im Vorjahr wurde er selbst nach fünf Runden als Perg-Coach gefeuert, dieses Mal war er – ebenfalls nach fünf Spieltagen – in der Rolle des Nachfolgers.

Horrende Trainergehälter

"Anfangs war ich überrascht, dass der Anruf aus Perg kam. Ich musste aber nicht lange zögern, wusste, trotz meines einstigen Abgangs, dass man dort gut arbeiten kann." Von den teilweise horrenden Gehältern im Fußball-Unterhaus hält er hingegen nichts, sagt aber auch: "Sich zum Brotberuf etwas dazuzuverdienen ist legitim, der geleistete Aufwand muss bezahlt werden. Die Entwicklung, bei Sechstligisten durchschnittliche Angestellten-Monatslöhne verdienen zu können, ist aber ein Wahnsinn. Geld sollte nicht die Motivation sein, Trainer zu werden."

Ein Problem, das auch OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger kennt: "Sowohl Trainer als auch Spieler dürfen monatlich offiziell 540 Euro Aufwandsentschädigung dazuverdienen. Darüber hinaus haben wir keinen Einfluss."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema