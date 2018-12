WSC/Hertha verpflichtet Ex-Profi Markovic

WELS. Der erste Top-Transfer in dieser Unterhaus-Winterübertrittszeit ging bereits über die Bühne: Regionalligist WSC/Hertha sicherte sich die Dienste von Sinisa Markovic.

Sinisa Markovic Bild: Speta

In 63 Spielen für Blau-Weiß Linz gelangen Sinisa Markovic 16 Tore und zwölf Vorlagen. In der Saison 2015/2016 war der mittlerweile 30-Jährige mit 13 Treffern und elf Assists maßgeblich an der Rückkehr der Blau-Weißen in die 2. Liga beteiligt.

Nach einem Jahr bei OÖ-Ligist Oedt wird der offensive Mittelfeldspieler im Frühjahr nun das Trikto von Regionalliga-Verein WSC/Hertha überziehen. "Wir sind froh, dass der Transfer geklappt hat, waren schon mehrmals an Sinisa interessiert. So ein Spielertyp hat uns noch gefehlt", bestätigt WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger den Wechsel.

Markovic erhält beim Team aus der Messestadt einen Vertrag bis Sommer 2020. In Wels kommt es für den Spielmacher gleich zu einem dreifachen Wiedersehen: Mit Simon Abraham, Florian Krennmayr und Tobias Pellegrini spielte er bereits bei Blau-Weiß zusammen.

