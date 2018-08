WSC/Hertha muss in neuer Liga abgezockter werden

WELS. Im Aufsteiger-Duell geht es in der Regionalliga gegen Lendorf, Vöcklamarkt trifft auf Völkermarkt.

WSC/Hertha-Coach Kuranda Bild: GEPA pictures

Oft verschrieben, oft verwechselt und oft fälschlicherweise ins falsche Bundesland gesetzt: Vöcklamarkt verbindet vor dem heutigen Duell (19 Uhr) in der Fußball-Regionalliga mit Völkermarkt vor allem der ähnliche Name. Auf dem grünen Rasen soll der Unterschied klar erkennbar sein: Die Hausruckviertler wollen nach dem 1:1 beim FC Wels den ersten Saisonsieg einfahren.

Den nimmt sich auch WSC/Hertha im Aufsteiger-Duell gegen Lendorf vor. "Wir haben zum Auftakt gesehen, dass in der Regionalliga auch andere Tugenden gebraucht werden als in der OÖ-Liga. Wir müssen körperbetonter spielen und abgezockter sein", sagt Wels-Coach Stefan Kuranda, dem heute (19) die Offensivkräfte Tobias Pellegrini und Harun Sulimani wieder zur Verfügung stehen.

Derbyfieber kommt in der zweiten Runde des Baunti-Landescups auf: Nach dem verpassten Aufstieg will sich Landesligist Viktoria Marchtrenk im Pokal an Stadtrivale und Neo-OÖ-Ligist SC Marchtrenk (19.30) revanchieren. Ein echter Lokal-Schlager steigt in St. Marienkirchen an der Polsenz: Bad Schallerbach muss auf der Fahrt zum heutigen Cup-Gegner (19) lediglich acht Kilometer zurücklegen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema