WSC/Hertha angekommen: Pellegrini trifft bei Debüt

Aufsteiger WSC/Hertha ist in der Regionalliga angekommen: Im Aufsteiger-Duell feierten die Welser gegen Lendorf (2:0) den ersten Sieg in der dritthöchsten Spielklasse.

Oliver Affenzeller brachte das Kuranda-Team in Führung, Tobias Pellegrini legte bei seinem Startelf-Debüt nach.In der kommenden Woche startet die neue Saison in der OÖ-Liga – heute steigt für einige Viertligisten die Generalprobe im Baunti-Landescup: Für Micheldorf ging sie mit dem 0:2 in Schwanenstadt daneben. Meister Oedt nimmt es in der zweiten Runde mit Regionalliga-Absteiger St. Florian (17 Uhr) auf. Ein weiteres ligeninternes Duell gibt es in Wallern: Grieskirchen ist zu Gast.

