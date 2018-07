Vorwärts Steyr ärgert Ried durch das Traumtor von Martinovic – 1:1

STEYR. 2. Liga: Verdientes Unentschieden des Aufsteigers gegen den Titelkandidaten.

Steyrs Josip Martinovic glich mit einem Traumtor aus. Bild: GEPA

Dieses 1:1 zum Start der neuen 2. Liga gegen Titelkandidat SV Guntamatic Ried fühlte sich für Vorwärts Steyr wie ein Sieg an: 3200 Fans feierten den Aufsteiger, der bei der Bundesliga-Rückkehr nach 18 Jahren dem großen Favoriten alles abverlangte.

Dabei hatte die Partie praktisch mit 0:1 begonnen: Nach 125 Sekunden brachten Michael Halbartschlager und Nicolas Wimmer den Rieder Stefano Surdanovic im Strafraum zu Fall. Das Elfmetertor von Darijo Pecirep war der erste Treffer der 2. Liga-Saison. Der Neuzugang hätte die Führung ausbauen können – allerdings hatte Vorwärts-Torhüter Reinhard Großalber etwas dagegen (28.).

Nach einer halben Stunde kam Steyr in der Liga an: Zuerst prüfte Christian Lichtenberger Ried-Tormann Johannes Kreidl, dann gelang der Ausgleich dank eines Traumtors: Yusuf Efendioglu hatte auf Josip Martinovic abgelegt, der Kroate traf aus 20 Metern ins Kreuzeck – 1:1.

Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff brauchte Steyr noch Glück: Surdanovic war an Großalber gescheitert, Schillings Nachschuss wurde auf der Linie gerettet. Doch dann spielten nur noch die Heimischen: Martinovic stand am Fünfer frei, brachte den Ball aber nicht an Kreidl vorbei (56.), in der 71. Minute hatte der eingewechselte Stefan Gotthartsleitner Kreidl überwunden, Schilling klärte auf der Linie. "Das Unentschieden ist unter dem Strich in Ordnung", sagte Ried-Trainer Thomas Weissenböck. Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner stimmte zu und freute sich über die gute Leistung seines Teams: "Ich bin stolz, wie die Mannschaft den frühen Rückstand weggesteckt hat."

Ebenhofer trifft gegen Ex-Klub

Mit einem Sieg startete Blau-Weiß Linz beim 2:0 in Wiener Neustadt. Das Führungstor war kurios: Weil Torhüter Domenik Schierl bei einem Abschlag die Strafraumlinie übertreten hatte, gab Schiedsrichter Ouschan indirekten Freistoß. Manuel Hartl legte für Mario Ebenhofer mit der Ferse auf, der Neuzugang traf ins Eck (39.) – ausgerechnet der 25-Jährige, der von Wiener Neustadt gekommen war. Beim 2:0 verwandelte Alan einen Freistoß direkt (66.).

