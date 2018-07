Vor Regionalliga-Start: Nur ein OÖ-Klub liebäugelt mit dem Aufstieg

LINZ. Stadl-Paura hat sich sehr verstärkt, im Titelkampf mitmischen will aber nur WSC/Hertha.

Simon Abraham holte bereits mit Blau-Weiß Linz den Meistertitel in der Regionalliga – kann auch sein aktueller Klub WSC/Hertha Wels ganz vorne mitmischen? Bild: Foto Lui

Am Freitag geht es wieder los. Die Fußball-Regionalliga wird mit dem OÖ-Derby zwischen FC Wels und Vöcklamarkt eröffnet. WSC/Hertha gastiert bei Deutschlandsberg, Gurten in Gleisdorf. Stadl-Paura ist am Sonntag bei den Amateuren von Sturm Graz zugast. Die OÖN beantworten die wichtigsten Fragen vor dem Start der dritthöchsten Spielklasse.

Wer sind die Aufstiegsfavoriten in dieser Saison?

Auch in dieser Saison sind es vor allem die steirischen Teams, die im Titelrennen zu favorisieren sind. Vorjahres-Vizemeister Gleisdorf hat sein Team kaum verändert, stieg nur aus infrastrukturellen Gründen nicht auf. Deutschlandsberg hat mit dem 4:2 im ÖFB-Cup gegen Zweitligist Amstetten bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Top-Favorit kommt aber aus Graz: Aufsteiger GAK ist mit Ex-Profis wie Marco Perchtold oder Gerald Säumel gespickt. Im Sommer setzten die Rotjacken mit der Verpflichtung des Ex-Rieders Dieter Elsneg ein weiteres Signal auf dem Transfermarkt. Nachdem der ehemalige österreichische Meister 2012 nach vier Konkursen den Spielbetrieb eingestellt hatte, folgte ein spektakulärer Neubeginn. Die Grazer kämpften sich mit fünf Titeln en suite bis in die Regionalliga vor. Ein Plus sind auch die Fans: Mehr als 2000 Zuseher kommen zu den Spielen in die Sportstätte nach Weinzödl. Zwei OÖ-Drittligisten haben Außenseiterchancen. "Wir wollen vorne mitspielen, unser Ziel ist ein Platz in den Top-Vier", sagt WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger. Stadl-Paura muss man nach dem Cup-Erfolg gegen Blau-Weiß Linz auch auf der Rechnung haben.

Wie geht es mit der Regionalliga weiter?

Vorerst wird sich am Format der Regionalliga nicht viel ändern. Man hat sich darauf verständigt, dass trotz der neuen zweiten Liga auch in den kommenden drei Saisonen in den Regionalligen der Ball rollen wird.

Was passiert, wenn ein OÖ-Verein am Saison-ende freiwillig aus der Regionalliga absteigen will?

Diese Regelung tritt mit der aktuellen Saison in Kraft: Will ein OÖ-Verein am Ende der Saison freiwillig aus der dritten Spielklasse absteigen, so wird er nicht in der darunterliegenden OÖ-Liga, sondern in der Landesliga eingereiht. Zudem wird der freiwillige Absteiger in der darauffolgenden Saison mit einem Aufstiegsverbot belegt. "Ein freiwilliger Abstieg hätte auch Auswirkungen auf die OÖ-Liga. Aus Planungssicherheit für die OÖ-Ligisten soll mit dieser Rückstufung in die Landesliga auch abgeschreckt werden", sagt Verbandsdirektor Raphael Oberndorfinger.

Welche OÖ-Vereine haben sich am besten verstärkt?

Gleich mehrere prominente Namen zog Stadl-Paura an Land: Mit Ex-Blau-Weiß-Linz-Kapitän Florian Maier, den ehemaligen FAC-Wien-Kickern Daniel Raischl und Kevin Hinterberger oder Zypern-Legionär David Poljanec hat der Vorletzte der Vorsaison kräftig aufgerüstet. "Wir wollen auf keinen Fall noch einmal so eine Saison spielen. Unser Ziel ist ein Platz im Mittelfeld", sagt Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger. Auf Erfahrung aus dem Profi-Geschäft bauen auch Gurten und WSC/Hertha: Die Innviertler holten Jakob Kreuzer von Blau-Weiß Linz retour, die Welser verstärkten sich mit Tobias Pellegrini vom LASK.

Ist in Wels eine Fusion der beiden Drittligisten ein Thema?

"Das ist ein Blödsinn. Unser Verein ist daran nicht interessiert", sagt FC-Wels-Obmann Juan Bohensky. Zwar soll es demnächst einen Gipfel mit beiden Welser Klubs bei Bürgermeister Andreas Rabl geben – dabei soll es aber nur um eine mögliche Erhöhung der Subventionen gehen. Steininger: "Eine Fusion ist derzeit kein Thema."

