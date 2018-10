Vöcklamarkts Talente und ihr idealer Förderer

LINZ. 7 der 14 eingesetzten Akteure beim 4:1 über die Sturm-Amateure sind U22-Spieler.

Jugend forsch(t) – dieses Motto galt in den vergangenen Wochen auch bei Fußball-Regionalligist UVB Vöcklamarkt. Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren traten die Sturm-Graz-Amateure als jüngstes Drittliga-Team in Oberösterreich an – trotzdem mussten sich die Hausruckviertler beim 4:1-Heimerfolg nicht verstecken. Mit Paul Gunst (21), Yannick Johnson (21), Philipp Birglehner (19), Simon Würtinger (19) oder dem 17-Jährigen Marius Lehner standen blutjunge Kräfte in der Startelf. Zudem wurden die beiden 17-Jährigen Lukas Preiner und Dennis Schönegger eingewechselt.

Wegen zahlreicher Ausfälle kam bei Vöcklamarkt verstärkt der Nachwuchs zum Einsatz. Mit Trainer Jürgen Schatas haben die Gelb-Grünen den idealen Förderer: Vor seiner Tätigkeit als Cheftrainer war der 48-Jährige bereits Coach im Vöcklamarkter Nachwuchs (U14 und U18) sowie Betreuer der Juniors in der Bezirksliga – kennt die Talente also bestens. "Wir vom Trainerteam verfolgen unsere Burschen ab der U16 genauestens. Da entgeht uns nichts", sagt Schatas, der alle Talente also bereits Jahre vor dem ersten Spiel im Erwachsenenbereich genau kennt.

Ein Erfolgsgeheimnis: Bereits in frühen Jahren messen sich die besten Nachwuchskicker des Vereins mit Älteren. "Wir sind weggegangen davon, dass uns Platzierungen im Jugend-Bereich wichtig sind. Wenn ein Nachwuchsspieler in seiner Altersklasse heraussticht, wird er sofort in den nächsthöheren Jahrgang hochgezogen."

Das ist auch im Sommer passiert: Egger, Lehner, Schönegger und Preiner wurden vom U18-Team der Vorsaison "befördert". Dass sie so bald schon in der "Ersten" zum Zug kommen, war freilich nicht geplant...

Scouting in der Umgebung

Fast alle Jung-Kicker stammen aus der Umgebung – nicht alle aber machten ihre ersten fußballerischen Schritte in Vöcklamarkt: Jonas Egger wurde bereits 2015 vom Nachbar-Klub Frankenmarkt verpflichtet, Lukas Preiners erste Station war Gampern. Schatas: "Wir sind auf vielen Plätzen unterwegs, betreiben ein aktives Scouting im Nachwuchs. Natürlich hat nicht jeder Verein seine Freude damit, wenn jemand zu einem anderen Verein abwandert. Aber uns geht es um die Entwicklung der Talente." Und die ist vorbildhaft...

