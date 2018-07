Verband lehnte St. Georgen ab

ST. GEORGEN/GUSEN. Seit März bereiten sich 20 Fußballer des TSV St. Georgen/Gusen auf den Neueinstieg der Kampfmannschaft im Herbst vor – doch der Verband zeigte die Rote Karte.

St. Georgen (links) darf nicht mitspielen. Bild: mewa

Die Vorgeschichte: Vor der vergangenen Saison zog der Verein die Kampfmannschaft aus der Bezirksliga zurück, der Nachwuchs spielte weiter. Diesen Herbst sollte es wieder losgehen. Am 28. Mai wurde eine Kampfmannschaft gemeldet, allerdings keine Reserve – was laut der Pflichtmannschaftenregelung einen Abzug von sieben Punkten bedeutet. St. Georgen wollte die U16 noch eine Saison reifen lassen.

Am 11. Juni entschied das Verbandspräsidium, dass die Nennung verweigert wird. Die Begründung: Wiedereinsteiger werden wie neue Vereine behandelt, die alle Pflichtteams stellen müssen. "In den zwei Wochen davor hat sich niemand gemeldet, dass das ein Problem sein würde", sagte TSV-Funktionär Hans-Peter Steininger. Nach Zustellung des Bescheids bot er an, dann eben doch eine Reserve zu stellen – der Verband lehnte ab, weil die Nennfrist abgelaufen sei...

