Unterhaus: Trainerwechsel in der Landesliga West

VORCHDORF. Landesliga-West-Schlusslicht Askö Vorchdorf trennte sich nach dem 1:3 in Ostermiething von Trainer Harald Aitzetmüller.

Harald Aitzetmüller Bild: Moser

Vorchdorf kam in der aktuellen Saison der Landesliga West bislang noch nicht wirklich aus den Startblöcken. Am Samstag setzte es mit dem 1:3 bei Ostermiething in der siebenten Runde die bereits sechste Saisonniederlage.

Jetzt zog der Tabellenletzte die Reißleine und trennte sich von Trainer Harald Aitzetmüller, der die Mannschaft erst im Frühjahr übernommen hatte. "Aufgrund dieser ernüchternden Bilanz waren wir zum Handeln gezwungen. Wir hatten zuletzt aber auch mit vielen Ausfällen zu kämpfen", sagt Obmann-Stellvertreter Hans Kronberger zur Trennung.

Jetzt soll nicht nur ein neuer Coach kommen - in der Winterpause will man auch auf dem Spielersektor nachbessern. Kronberger: „Wir wollen unbedingt den Klassenerhalt schaffen.“ Vorübergehend soll der bisherige Co-Trainer Gerald Prielinger die Vorchdorfer Mannschaft betreuen. Er sprang bereits nach der Entlassung von Ex-Coach Amir Topalovic interimistisch ein.

