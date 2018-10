Stadl-Paura will Negativ-Trend stoppen

STADL-PAURA. Nach zuletzt drei Niederlagen gastiert die Waldl-Elf heute bei Allerheiligen.

0:1 gegen Vöcklamarkt, 0:8 im Cup gegen den LASK und 2:3 in der Vorwoche gegen Gurten – ausgerechnet drei Teams aus Oberösterreich holten Stadl-Paura binnen nur acht Tagen nach dem Top-Start in der Fußball-Regionalliga auf den Boden der Realität. Heute (19 Uhr) will das Team von Trainer Markus Waldl bei Allerheiligen den Negativ-Trend stoppen. "Wir haben die Spiele gut aufgearbeitet", sagt Waldl.

Das war nicht schwierig, weil "wir bei beiden Niederlagen in der Liga beiden Gegnern mindestens auf Augenhöhe begegnet sind". Sein Team darf jetzt nicht den Fehler machen, an der eigenen Stärke zu zweifeln: "So eine Phase ist ganz normal. Ich habe trotz des Erfolgslaufs auch gewusst, dass sie einmal kommen wird. Wir müssen weiterarbeiten und an uns glauben. So ein kleines Tief haben selbst Spitzenteams wie Bayern München."

Micheldorf sechs Spiele torlos

In der OÖ-Liga ist Tabellenführer Donau Linz bereits seit sieben Spielen ungeschlagen – auch gegen Gmunden soll sich heute daran nichts ändern. Auf dem aufsteigenden Ast befindet sich auch Perg vor dem Spiel bei der SPG Pregarten: Unter Neo-Trainer Gerhard Obermüller holten die Machländer zwei Unentschieden und einen Sieg.

Einen ruhigen Arbeit erwartet heute Weißkirchen-Tormann Lorenz Höbarth beim Auswärtsspiel in Micheldorf: Die Kremstaler halten erst bei vier erzielten Treffern, seit sechs Spielen wartet die Kablar-Elf schon auf ein Tor. (rawa)

