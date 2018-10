Spiel der Woche: 2:0 – Ex-Grünauer trafen im Derby

GRÜNAU. 2. Klasse Süd: Drack und Götzendorfer erzielten Scharnsteins Tore.

Drack (li.) traf gegen Ex-Klub Bild: Hörmandinger

Ausgerechnet zwei ehemalige Grünauer brachten Scharnstein im "OÖN-Spiel der Woche" am Samstag in der 2. Klasse Süd beim 2:0-Sieg in Grünau auf die Siegerstraße.

Nach einer halben Stunde traf Fabian Drack zur 1:0-Führung der Gäste. Erst im vergangenen Sommer war er von Grünau zum Team von Trainer Heinz Pfaffenwimmer gewechselt.

Dort durchlief er ab 2002 sämtliche Nachwuchsteams bis hin zur Kampfmannschaft. "Er wollte nach 15 Jahren einfach eine Veränderung", sagt Grünau-Sektionsleiter Thomas Groschl. Das Tor nahm Groschl seinem ehemaligen Schützling das Tor nicht übel: "Egal für welche Mannschaft er auf dem Platz steht, Fabian zeigt immer vollen Einsatz. Wenn jemand so engagiert ist, tut auch ein Treffer eines Ex-Spielers nicht mehr weh wie jeder andere Gegentreffer."

Mit dem 2:0 für den Tabellenführer (53.) durch Tobias Götzendorfer war das Almtal-Derby dann entschieden. Kurios: Auch der aktuelle Scharnstein-Kapitän begann seine fußballerische Karriere im Nachwuchs von Grünau.

Dank des neunten Saisonsiegs konnten die Scharnsteiner ihren Vorsprung auf Oberwang (0:0 gegen Lenzing) auf vier Punkte ausbauen. (ram)

