Spiel der Woche: 1:1 im ersten Derby seit 24 Jahren

EFERDING. 1. Mitte: Ganz Eferding feiert mit Frühschoppen und sportlichem Motto.

700 Besucher kamen zum Lokal-Derby in Eferding. Bild: Winter

Nach 24 Jahren kam es im gestrigen "OÖN-Spiel der Woche" wieder zum Stadtderby zwischen Askö Eferding/Fraham und UFC Eferding. Beide Teams trennten sich in der 1. Klasse Mitte mit einem 1:1-Remis.

Freundschaftlich ging es bereits vor dem Lokal-Duell zu: Das Duell um die Nummer eins in der kleinsten Bezirksstadt lockte nicht nur 700 Besucher an – sondern auch mit dem Motto "Rivalität – gerne! Skandale – nein danke!". Schon ab Mittag lud der UFC zum Derbyfrühschoppen. "Die Kulisse war großartig, das Publikum sehr fair", sagt UFC-Sektionsleiter Werner Zauner. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga setzt man sich diese Saison noch keine allzu hohen Ziele: "Mit unserer jungen Mannschaft wollen wir uns in ein bis zwei Jahren wieder Richtung Bezirksliga orientieren." (ram)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema