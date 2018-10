Scharnstein im "Exil" weiter ungeschlagen

SCHARNSTEIN. Auch nach dem gestrigen 1:1 im Top-Spiel gegen Tabellenführer Oberwang hält Scharnsteins Heimfestung in der 2. Klasse Süd.

Scharnstein in Kirchham Bild: Hörmandinger

Kurios: Eigentlich spielen die Almtaler gar nicht daheim, denn: Eine Engerlingplage in diesem Sommer ärgerte nicht nur Landwirte und Gartenbesitzer, sondern auch Fußballvereine. Auf dem Spielfeld der Scharnsteiner haben die Maikäferlarven so großen Schaden angerichtet, dass ein regulärer Spielbetrieb nicht mehr möglich ist. "Das hat nicht mehr nach einem Fußballplatz ausgesehen, sondern wie ein Acker", sagt Scharnstein-Obmann Helmut Bammer. Die Kicker müssen ihre "Heimspiele" während des Herbstdurchgangs deshalb in der Nachbargemeinde Kirchham absolvieren. Dort gibt es zwar eine Hobby-Mannschaft, diese nimmt aber nicht am Meisterschaftsbetrieb teil.

Erfolgreich in neuer Umgebung

Der neue Rasen in Scharnstein wächst zwar bereits, bespielbar ist er aber erst in der Frühjahrssaison. Rund 20.000 Euro kostet den Verein die Sanierung.

Die Leistung der Kampfmannschaft scheint unter der neuen Umgebung nicht zu leiden. Im Gegenteil: Die Scharnsteiner haben kein einziges ihrer bisherigen vier "Heimspiele" im Exil verloren und liegen in der Tabelle der 2. Klasse Süd auf dem hervorragenden zweiten Platz. (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema