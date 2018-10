Runde der Standardkaiser und Serientäter

LINZ. Edelweiß bei ruhenden Bällen richtig stark, Oedt und Junge Wikinger weiter ungeschlagen.

Edelweiß-Kicker Jurinovic Bild: Mewa

Das gibt es nicht oft zu sehen: Fünf Treffer erzielte Edelweiß Linz beim 5:1 gegen den SC Marchtrenk – vier Toren ging ein Eckball voraus. "Es war der Tag der Standardsituationen", freute sich Edelweiß-Coach Andreas Gahleitner. Kurios: Auch Marchtrenks zwischenzeitliche Führung fiel nach einem Corner.

Weiter ungeschlagen bleiben Oedt und die Jungen Wikinger: Das Panholzer-Team hatte beim 5:1 gegen Schlusslicht Bad Ischl keine Probleme, die Innviertler kamen gegen Grieskirchen nach 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2.

Serien ausgebaut haben Wallern und Donau Linz: Die Trattnachtaler feierten mit dem 3:0 gegen St. Martin den fünften Sieg in Serie, der Leader aus Kleinmünchen ist nach dem 4:1 bei ASK St. Valentin sogar schon seit sieben Spielen unbesiegt. St. Florian (3:0 gegen Micheldorf) und Perg (2:0 gegen Gmunden) durften in Runde neun den ersten Dreier bejubeln. (rawa)

