Oedt-Filiale im Osten?

BAD LEONFELDEN. Kuriose Ansage von Oedt-Präsident und Leonfelden-Gönner Franz Grad.

Mondsee jubelt im Westen nach einem echten Krimi gegen Schärding über die Winterkrone. Bild: Hörmandinger

Wird Bad Leonfelden zum neuen Oedt? Während die Mannschaft von Neo-Trainer Herwig Drechsel nach dem 1:1 bei St. Marienkirchen als Vorletzter in der Landesliga Ost überwintert, gab es von Klub-Boss Franz Grad, er ist gebürtiger Bad Leonfeldener, im Unterhausmagazin "Ankick" eine kuriose Ansage: Um mit Oedt – wo Grad ebenfalls an der Spitze steht – in der OÖ-Liga nicht aufsteigen zu müssen, gäbe es auch das Szenario, einige starke Oedt-Kicker im Winter nach Bad Leonfelden zu transferieren, um dort den Klassenerhalt zu schaffen. Leonfeldens Coach Drechsel – der wohl auch im Frühjahr Trainer bleibt – kann das nicht bestätigen, fordert aber Verstärkungen: "Wir brauchen im Winter mindestens drei bis fünf Neuzugänge. Bei Ausfällen pfeifen wir aus dem letzten Loch." Durchaus denkbar, dass jemand vom OÖ-Liga-Zweiten dabei ist...

Krimi ging an Mondsee

In einem echten Krimi sicherte sich Mondsee den Herbstmeistertitel in der Landesliga West. Beim 4:3 über Schärding lag die Mamoser-Elf nach 30 Minuten bereits 0:2 zurück. Reischl traf in der 84. Minute zum Sieg. Dieser wäre ebenfalls zu wenig gewesen, wenn nicht Andorf beim 1:1 gegen Liga-Schlusslicht Vorchdorf überraschend gepatzt hätte.

Die Vorchdorfer gehen mit nur drei Punkten als Tabellenschlusslicht dennoch mit akuten Abstiegssorgen in die Winterpause.

Gleiches gilt für das Ost-Schlusslicht Gallneukirchen. Der Rückstand auf einen Nicht-Absiegsplatz beträgt bereits elf Punkte. Trotzdem sagt Trainer Adam Kensy: "Ich will weitermachen." Ost-Herbstmeister Bad Schallerbach gab zum Abschluss beim 1:1 gegen St. Ulrich zwar überraschend Punkte ab. Dennoch darf man nach dem souveränen Herbstmeistertitel mit vier Punkten Vorsprung auf Katsdorf und nur einer Niederlage im Herbst feiern.

