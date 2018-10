Oberösterreich-Trio muss derzeit leiden

WELS. Regionalliga: WSC/Hertha, FC Wels und ATSV Stadl Paura warten bereits seit mehreren Wochen auf einen Sieg.

Die Welser Teams kommen noch nicht richtig in Fahrt. Bild: Hörmandinger

Aus oberösterreichischer Sicht war es kein erfolgreiches Fußball-Wochenende in der Fußball-Regionalliga: Nur Vöcklamarkt (4:4 bei Deutschlandsberg) und WSC/Hertha (4:4 bei Bad Gleichenberg) fuhren Punkte ein. Bei WSC/Hertha, dem Stadtrivalen FC Wels (0:4 in Gleisdorf) und Stadl-Paura (0:2 daheim gegen die WAC-Amateure) läuft es in dieser Saison generell noch nicht wirklich rund.

ATSV Stadl-Paura: Trotz zuletzt vier Liga-Niederlagen in Serie und des Rückfalls von der Tabellenspitze auf Platz vier sagt Stadl-Paura-Trainer Markus Waldl: "Das ist ein normaler Prozess. Ich habe immer gewusst, dass nach unserem unerwarteten Erfolgslauf so eine Phase kommt." Trotzdem hadert sein Team damit: "Wenn man den Moment genießt und so auf dem Boden der Realität aufschlägt, braucht man Geduld und harte Arbeit, um wieder Siege einzufahren." Sonst erledigt sich das Lizenz-Thema für Liga zwei praktisch im Alleingang...

WSC/Hertha: "Es ist bisher eine echte Seuchensaison", sagt Sportchef Andreas Steininger. Damit meint der 43-Jährige aber nicht, dass sein Klub mit 15 Punkten aus zwölf Spielen und lediglich Rang elf den ambitionierten Zielen hinterherhinkt – sondern das Verletzungspech, welches das Team von Trainer Stephan Kuranda bisher heimsucht. Der Drittligist konnte in dieser Spielzeit noch nie in Bestbesetzung antreten: Mit Harun Sulimani, Simon Abraham, Albin Ramadani und Denny Schmid fehlten beim Gastspiel in Bad Gleichenberg abermals wichtige Stammspieler, Robert Pervan nahm nach langer Verletzungspause erstmals auf der Bank Platz. Steininger: "So viele Ausfälle kann keine Mannschaft der Welt verkraften." Weshalb er eine Trainerdiskussion – wie in anderen Medien behauptet – im Keim erstickt: "Das ist ein Blödsinn. Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit unseres Trainers."

FC Wels: Auch wenn der Aufsteiger von den jüngsten fünf Spielen nur jenes am Freitag bei Gleisdorf verloren hat – viele Gegentore in der Schlussphase kosteten wichtige Punkte. Gegen die Sturm-Graz-Amateure (2:2), gegen Lendorf (2:2) und gegen Kalsdorf (3:2) lag man zumindest bis zur 79. Minute in Führung – und musste danach immer den Ausgleich hinnehmen. Sportchef Juan Bohensky ortet aber keine körperlichen Defizite, sondern ein Kopf-Problem: "Wir werden im Winter daran arbeiten." Helfen soll dabei auch ein Mentaltrainer.

