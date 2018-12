OÖ-Liga: Neuer Trainer für Gmunden

GMUNDEN. Fußball-OÖ-Ligist SV Gmunden hat überraschend einen neuen Trainer präsentiert.

Almir Memic hat eine neue Aufgabe. Bild: Josef Moser

Im Frühjahr kann sich Petr Vorisek ganz auf das Kicken konzentrieren. Die Doppelrolle des Tschechen als Spieler und Trainer wurde nach der Herbstsaison beendet.

Mit Almir Memic konnte Gmunden in der Winterpause einen neuen Coach präsentieren. Der ehemalige Trainer von Liga-Rivale Micheldorf soll beim Team aus dem Salzkammergut das schaffen, was er in den vergangenen Saisonen bei den Kremstalern eindrucksvoll bewiesen hat: Einen Klub vor dem Abstieg bewahren. Nach dem Herbst-Durchgang liegt Gmunden auf dem 13. Tabellenplatz - lediglich einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt.

Memic ist in Gmunden kein Unbekannter: 2004 kam er vom LASK zu den Blau-Weißen, spielte zwei Jahre lang in der SEP-Arena.

