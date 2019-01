Nationalspieler Zulj beklatschte Sieg des FC Wels bei Hallenmeisterschaft

WELS. Torschützenkönig Albin Ramadani von WSC/Hertha wurde zum besten Spieler gewählt.

Das junge Team des FC Wels setzte sich im Finale gegen den SV Wallern durch. Zuvor gewann man gegen WSC-Hertha. Bild: FC Wels

Die Basketball-Arena in Lichtenegg hat sich am Samstag auch als Fußball-Halle bewährt. Vor vollen Rängen krönte sich der FC Wels, der in diesem Jahr auch Veranstalter der 46. Welser Stadtmeisterschaften war, in einem sehenswerten Bewerb zum Stadtmeister und Turniersieger 2019.

Nach dem zweiten Rang in der Vorrunde wartete im Kreuzspiel WSC Hertha auf den FC Wels. Im großen Welser Derby setzte sich der Veranstalter in einem spannenden Match knapp mit einem 4:3 Sieg über den Stadtkonkurrenten durch.

Union Buchkirchen sensationell

Im zweiten Kreuzspiel traf die überraschend starke Mannschaft der Union Buchkirchen auf den SV Wallern. Der OÖ-Ligist aus Wallern konnte die Partie knapp mit 1:0 für sich entscheiden und stand neben dem FC Wels als zweiter Finalist im Endspiel. Im Spiel um Platz 3 siegte die Union Buchkirchen sensationell mit 4:2 gegen den Regionalligisten aus Wels.

In einem hitzigen Finale konnte sich die junge Mannschaft des FC Wels verdient mit 3:1 gegen den SV Wallern durchsetzen und durfte somit den Siegerpokal der 46. Welser Stadtmeisterschaften in die Höhe stemmen. Der von den Trainern nominierte Spieler des Turniers und Torschützenkönig mit 10 Treffern wurde Albin Ramadani (WSC Hertha). Zum Torwart des Turniers wurde Rene Engel vom SV Wallern gewählt.

Der ehemalige FC Wels Nachwuchskicker und heutige Nationalteamspieler Peter Zulj war bei der Stadtmeisterschaft zu Besuch und stand für Fans für Fotos zur Verfügung.

Endergebnis: 1. FC Wels, 2. SV Wallern, 3. Union Buchkirchen, 4. WSC Hertha, 5. ATSV Stadl-Paura, 6. Blaue Elf Wels, 7. SK Bad Wimsbach. 8. ESV Wels.

