Nach zehn Runden: Zeugnis für Regionalligisten

LINZ. Stadl-Paura stark, Vöcklamarkt gut, Gurten und Welser Klubs mit Luft nach oben.

Gurten (rechts) besiegte im gestrigen OÖ-Derby Stadl-Paura in der Regionalliga 3:2. Bild: Hörmandinger

Das erste Drittel ist in der Fußball-Regionalliga absolviert. Richtig stark ist nach dem ersten Drittel nur ein OÖ-Drittligist unterwegs – die restlichen vier Vertreter aus Oberösterreich haben noch Probleme. Die OÖN ziehen eine erste Bilanz.

Stadl-Paura, Sehr gut: "Stadl-Paura ist ein heißer Geheimfavorit." Diesen Tipp gaben die OÖN am 24. Juli, drei Tage vor dem Regionalliga-Start, ab. Nach zehn Runden scheint sich das zu bestätigen: Das Team von Trainer Markus Waldl liegt trotz des gestrigen 2:3 gegen Gurten auf Platz zwei – nur drei Punkte hinter Spitzenreiter GAK. Trotzdem bleibt man bescheiden. "Wir wollen uns wieder für den ÖFB-Cup qualifizieren, dafür müssten wir unter den besten drei OÖ-Regionalligisten sein", sagt Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger. An ein mögliches Lizenz-Ansuchen wurde noch kein Gedanke verschwendet: "Jetzt spielen wir einmal den Herbst fertig. Wenn wir bis zum Winter immer noch so knapp dabei sind, beschäftigen wir uns vielleicht mit der Lizenz."

WSC/Hertha, Befriedigend: Eigentlich wollte das Team von Trainer Stephan Kuranda ganz vorne mitmischen. "Aufgrund der Verletztenmisere sind wir mit dem ersten Drittel trotzdem zufrieden. Ab der zweiten Runde mussten wir immer auf vier bis fünf Stammspieler verzichten", sagt WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger. Bis zum Winter sollen noch der ein oder andere Platz gutgemacht werden – beim 0:3 gegen Allerheiligen wurde diese Chance vorerst einmal nicht genützt.

Union Gurten, Befriedigend: Die Probleme der Innviertler liegen auf der Hand: Gurten tut sich beim Toreschießen schwer, stellt mit elf Treffern aktuell die zweit-schwächste OÖ-Offensive. Dafür hat man mit zehn Gegentoren auch die zweitbeste Defensive. "Wir sind im Plansoll, müssen aber aufpassen. Wir haben vor dem gestrigen Sieg einfach zu viele Chancen vergeben", sagt Gurten-Sportchef Franz Reisegger. Mit Neo-Coach Peter Madritsch ist der Klub zufrieden: "Das neue Trainerteam arbeitet sehr akribisch."

UVB Vöcklamarkt, Gut: Entscheidend für die gute Note ist die Anzahl der eigenen Nachwuchstalente im Team: Beim 1:4 gegen den GAK durften sich Würtinger (19), Birglehner (19), Egger (18), Lehner (17), Schönegger (17) oder Krempler (17) beweisen. Top ist die Schatas-Elf im Black Crevice Stadion mit vier Siegen aus vier Spielen. Dafür wartet man auswärts immer noch auf den ersten Dreier. Sollte das Verletzungspech irgendwann einmal zu Ende gehen, wäre auch tabellenmäßig noch mehr drinnen.

FC Wels, Genügend: "Zufrieden wäre ich, wenn wir nicht so viele Punkte liegen gelassen hätten", sagt FC-Obmann Juan Bohensky. Durch Gegentore in den letzten zehn Spielminuten schenkten die Welser bereits sieben Punkte her. Beim 2:2 am Freitag gegen Lendorf war man bis zur 84. Minute sogar 2:0 vorne. Bohensky: "Wir sind noch nicht regionalligareif. Es fehlt uns noch an der Cleverness. Trotzdem werden wir nicht absteigen."

