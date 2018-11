Nach Wechsel: OÖ-Kickerinnen auch bei Neo-Klubs erfolgreich

LINZ. Kolb, Mittermair und Wenger haben sich bei neuen Teams gut eingefunden.

Lisa Kolb im Teamtrikot Bild: GEPA

"Jetzt werden sogar schon unsere 17-jährigen Talente abgeworben", klagte Kleinmünchens Sektionsleiterin Andrea Binder nach dem Abgang der drei jungen Stützen Lisa Kolb, Linda Mittermair und Claudia Wenger im heurigen Sommer.

Die geschwächten Linzerinnen halten nach dem Herbstdurchgang auf dem vorletzten Platz. Lediglich zwei Siege konnte das Team von Trainer Gerald Reindl einfahren, musste sieben Mal den Platz als Verlierer verlassen. Kleinmünchens "Auswanderinnen" reüssierten hingegen bei ihren neuen Teams überaus erfolgreich. Torjägerin Kolb aus Vöcklabruck avancierte mit acht Toren beim Vize-Herbstmeister Sturm Graz vereinsintern zur besten Torschützin und hält in der Planet-Pure- Frauen-Bundesliga hinter Mateja Zver (Slowenien,14 Tore) und Fanni Vago (Ungarn, 13 Tore) auf Rang drei. Assist-Königin Linda Mittermair führt mit Magdalena Bachler mit vier Toren ex aequo das Ranking beim SV Neulengbach an, Vereinskollegin Wenger glänzte in sieben Spielen in der Defensive.

Licht und Schatten

Laura Wienroither freute sich in der Länderspielpause über die Tabellenführung der TSG 1899 Hoffenheim II in der neuen 2. deutschen Frauen-Bundesliga. Noch keine Erfolgserlebnisse waren der Traunerin Magdalena Jakober beim punktearmen Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach in der 1. deutschen Frauen-Bundesliga beschieden.

