Nach Spielabbruch bleibt die Angst

GRAZ/WELS. Regionalliga: WSC/Hertha-Kicker Harun Sulimani wurde beim Auswärtsspiel gegen den GAK von einem Fan attackiert.

Der mutmaßliche Übeltäter (in der roten Jacke) wird abgeführt. Ordner sind hier nicht zu sehen. Bild: Purgstaller

Unschöne Szenen beim Duell in der Fußball-Regionalliga zwischen Spitzenreiter GAK und WSC/Hertha. Nachdem Marco Heil in der 80. Minute den 1:1-Ausgleich für den Tabellenführer erzielt hatte, stürmte ein Fan der Grazer das Feld und attackierte Wels-Spieler Harun Sulimani. Schiedsrichter Marco Schlacher brach daraufhin das Drittliga-Spiel ab. "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Der Abbruch war das einzig Richtige", sagt WSC/Hertha-Sportchef Andreas Steininger.

Kurios: Der gewalttätige Anhänger kam nicht aus dem harten GAK-Fankern hinter dem Tor, sondern stand an der Längsseite. Er soll sogar ein Sponsor des Klubs sein. "Er ist nicht einmal hereingelaufen, sondern hereingegangen. Dann ist er vor Harun herumgetanzt und hat ihn plötzlich mit beiden Händen im Halsbereich getroffen", ärgerte sich Trainer Stephan Kuranda vor allem über das Verhalten des Ordnerdienstes.

Sulimani wird bedroht

"Die GAK-Spieler mussten den Angreifer hinaustragen, von Ordnern war da immer noch keine Spur."

Dann sei die Lage erst recht eskaliert, denn: Als der Täter auf die Tribüne zurückbegleitet wurde, brachen dort Tumulte aus. Anhänger der Rotjacken wollten sich am 35-Jährigen für den Spielabbruch rächen. Mehrere Polizeistreifen mussten den Mann von der Menge wegbringen und schützen. Der Fan gab an, dass er sich von Gesten Sulimanis provoziert gefühlt habe. Das rechtfertigt freilich überhaupt nichts. Nicht nur den Übeltäter wird die Aktion länger begleiten – auch Sulimani hat mit dem Eklat zu kämpfen. Er wurde via Telefon bereits von zahlreichen GAK-Fans bedroht. Steininger: "Harun ist ein schüchterner Typ, hat Angst." Weshalb der ExBlau-Weiß-Kicker auch zu keiner Stellungnahme bereit war ...

Strafe: Bis zu 20.000 Euro

Bereits morgen wird über das Strafmaß beraten. Es ist aber offen, ob schon ein Urteil gefällt wird. Dass das Ergebnis mit 3:0 für Wels gewertet wird, steht außer Zweifel. Als Geldstrafe ist von 50 bis 20.000 Euro alles möglich. Kuranda: "Wir hätten lieber fertiggespielt. In diesem Fall wird aber nichts an einer Strafverifizierung vorbeiführen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema