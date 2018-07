Nach Aufstieg steigt in Steyr Euphorie

STEYR. "Ein ganz wichtiges Zeichen der Mannschaft vor dem Liga-Start", sagte Vorwärts-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 2:1 bei Ebreichsdorf.

Die Niederösterreicher wurden in der abgelaufenen Saison Zweiter in der Regionalliga Ost – hätten sportlich auch in die neue zweite Liga aufsteigen können. "Sie sind auf Augenhöhe mit Horn, Amstetten, Lafnitz oder Kapfenberg. Deshalb war es wichtig zu sehen, dass wir mithalten können", sagt Scheiblehner, der am Samstag Auftaktgegner Ried (Freitag, 19 Uhr, Vorwärtsstadion) in Dornbirn auf die Beine sah.

