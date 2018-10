Marchtrenk spielt heute schon für den neuen Coach

MARCHTRENK. Gegen St. Florian ist Kurt Peterstorfer noch Interimstrainer, morgen will er einen Nachfolger präsentieren.

Ein richtungsweisendes Spiel wartet heute (15.30 Uhr) auf den SC Marchtrenk in der OÖ-Liga daheim gegen St. Florian. Eigentlich war geplant, dass der Nachfolger von Ex-Trainer Igor Pavlovic nach den Spielen gegen die Jungen Wikinger und Oedt übernehmen soll – heute wird aber nochmals Sportchef Kurt Peterstorfer als Interimstrainer auf der Marchtrenker Betreuerbank Platz nehmen. "Am Sonntag können wir vielleicht schon den Nachfolger verkünden", sagt Peterstorfer. Was so viel heißt wie: Der potenzielle Trainerkandidat ist heute bereists auf den Rängen. Liefert Marchtrenk eine anständige Leistung ab, wird er nach dem Spiel zusagen.

82 Minuten in Unterzahl

Bereits gestern übernahm Donau Linz mit einem 4:1-Heimsieg gegen SPG Pregarten die Tabellenführung. Stadtrivale Edelweiß Linz ging in Wallern 1:4 unter.

In der achten Minute wurde Vöcklamarkts Marcel Rohrstorfer im Regionalliga-Heimspiel gegen Lendorf ausgeschlossen – trotz 82-minütiger Unterzahl gingen die Hausruckviertler als Sieger vom Platz. Lukas Leitner mit zwei Treffern und Alexander Fröschl erzielten die Tore beim 3:1-Erfolg.

