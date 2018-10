Landesliga Ost: Trainer-Rücktritt nach Derby-Niederlage

BAD LEONFELDEN. Der Aufsteiger in der Landesliga-Ost muss sich einen neuen Trainer suchen: Nach vier Jahren gab Gerhard Meindl seinen Rücktritt bekannt.

Gerhard Meindl Bild: OÖN

Im Sommer feierte die Sportunion Vortuna Bad Leonfelden mit dem Vizemeistertitel und der geschafften Relegation - gegen Sierning - den Aufstieg in die Landesliga Ost. in der neuen Liga kommen die Mühlviertler aber nochnicht richtig in die Gänge. Am Samstag ging das Derby gegen die Union Vorderweißenbach mit 0:2 verloren.

Nach der bereits sechsten Saisonniederlage zog Trainer Gerhard Meindl die Konsequenzen und trat zurück. "Mit zwei Meistertitel und drei Aufsteigen ist Gerhard der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte. Er war aber der Ansicht, dass neue Impulse gesetzt werden müssen und hat aus diesem Grund am Sonntag seinen Rücktritt angeboten. Es ist uns sehr schwer gefallen, letztendlich haben wir uns aber auf ein freundschaftliches Ende der Zusammenarbeit verständigt", sag Bad Leonfeldens Obmann Christian Riener.

Co-Trainer Andreas Prammer wird vorerst interimistisch die Verantwortung beim aktuellen Tabellenvorletzten übernehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema