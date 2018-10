Interims-Spezialisten

VORCHDORF/SCHWANENSTADT. Schwanenstadts Nussbaumer und Vorchdorfs Prielinger springen ein.

Schwanenstadt gelingt im Derby gegen Bad Wimsbach ein 2:0-Heimerfolg. Bild: Hörmandinger

Wenn bei den Landesliga-West-Klubs Schwanenstadt und Vorchdorf Trainer gehen müssen, ist dieses Duo gefragt: Dann springen nämlich Schwanenstadts Klubmanager Helmut Nussbaumer und Vorchdorfs eigentlicher Reserve-Coach Gerald Prielinger als Interimstrainer ein.

So wie auch am vergangenen Wochenende: Weil Roland Krammer bei Schwanenstadt seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte und Harald Aitzetmüller nach nur einem Punkt aus sieben Spielen bei Schlusslicht Vorchdorf gehen musste, saßen die Meister des Interims am Wochenende bei ihren Vereinen wieder als Cheftrainer auf der Bank.

Mit Freud und Leid für die Feuerwehrmänner: Nussbaumer gelang ein 2:0-Erfolg gegen Bad Wimsbach, Prielinger musste durch ein Gegentor im Finish (85.) eine 2:3-Niederlage gegen Esternberg hinnehmen.

Beide kennen die Rolle des Interimstrainers nur zu gut: Seit Schwanenstadts Aufstieg in die Landesliga 2015 sprang Nussbaumer in vier Saisonen drei Mal als Coach ein. Trotzdem sagt er: "Ich sehe mich auf Dauer nicht als Trainer." Bereits in dieser Woche finden zwei Gespräche mit Trainerkandidaten statt.

Sein Kollege Prielinger stieg ebenfalls zum wiederholten Male vom Reserve-Coach zum Kampfmannschaftsbetreuer auf. "Auch dieses Mal mache ich es aber nur so lange, bis der neue Trainer kommt", hat Prielinger kein Problem damit, sich schon bald wieder in die zweite Reihe zurückzuziehen. Ein Kandidat beim Tabellenletzten der Landesliga West: Ex-Viktoria-Marchtrenk-Coach Dominik Hamader.

Noch keine Konsequenzen hat die 0:2-Derbyniederlage gegen Vorderweißenbach für Bad Leonfeldens Trainer Gerhard Müller in der Landesliga Ost. "Bei weiteren Misserfolgen müssen wir uns aber einmal zusammensetzen", sagt Bad Leonfeldens Sportchef Anton Stürzl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema