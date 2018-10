In der OÖ-Liga muss der nächste Trainer gehen

MARCHTRENK. Aufsteiger SC Marchtrenk trennt sich vor dem morgigen Spiel gegen die Jungen Wikinger von Trainer Igor Pavlovic.

Kurt Peterstorfer springt als Trainer ein. Bild: Philipp Resch

Erst im Sommer hatte Igor Pavlovic OÖ-Ligist SC Marchtrenk von Meistertrainer Adam Kensy übernommen. Neun Runden später wurde das Kapitel Pavlovic beim Landesliga-West-Aufsteiger wieder beendet.

"Eigentlich kann er ja am wenigsten dafür. Wir haben einen dünnen Kader und mussten in den vergangenen Spielen einige Ausfälle verkraften. Daraus resultierten die zuletzt so hohen Niederlagen", sagt Sportchef Kurt Peterstorfer. Der 54-Jährige Bosnier selbst hat dem Verein seinen Rücktritt angeboten - dieser wurde vom Vorstand des aktuellen Tabellendreizehnten schlussendlich angenommen.

Am Samstag wird Sportchef Peterstorfer die Marchtrenker gegen das Amateurteam der SV Ried interimistisch betreuen. Der 56-Jährige, der neben Marchtrenk auch schon Ansfelden und Freistadt als Coach betreut hatte, leitete am gestrigen Donnerstag bereits das Training.

Ein Nachfolger wird wahrscheinlich erst nach dem Oedt-Spiel in einer Woche bestimmt. Peterstorfer: "Es wäre für den neuen Trainer nicht fair, wenn er sein erstes Spiel gegen Oedt machen müsste. Unser Plan ist es, dass der Nachfolger eine Woche darauf gegen Perg übernehmen wird und mindestens eine Woche mit der Mannschaft im Training arbeiten kann."

