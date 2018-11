In Lenzing fordern Mädchen die Burschen

LENZING. ATSV Lenzing aus der 2. Klasse Süd siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Filialleiterin Maria Aigner überreichte in Lenzing die 15 neuen Trikots und einen Matchball. Bild: Rawa

Die Nachwuchsabteilung des ATSV Lenzing ist eine ganz besondere: In den jüngsten Teams ist der Mädchen-Anteil fast so groß wie jener der Burschen. "Das macht uns besonders stolz", sagt Nachwuchstrainer Nihad Purkovic, dessen Klub aus der 2. Klasse Süd auf 60 Jung-Kicker bauen kann.

Der einstige Landesligist hat die Zeichen der Zeit erkannt. Purkovic: "Wir setzen wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs. Das ist der einzig richtige Weg." Ein besonderes Highlight der Lenzinger Nachwuchsabteilung steht in der Winterpause an: In der Dreifach-Sporthalle wird wieder das alljährliche Nachwuchs-Hallenturnier ausgetragen. Sogar die Jung-Talente der SV Ried haben sich dafür angekündigt.

Für seine Talente hat sich Lenzing auch beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA ins Zeug gelegt. Der Unterhausklub sicherte sich 15 neue Trikots und einen Matchball.

Ab in die Winterpause

Wie die Unterhaus-Kicker verabschiedet sich auch das "Immer ein Leiberl"-Gewinnspiel in die Winterpause. Ab der ersten Frühjahrsrunde kann auf www.nachrichten.at wieder abgestimmt werden.

