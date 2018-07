Heute kommt Rieds Ländle-Experte zum Zug

LINZ. Co-Trainer Tamás Tiefenbach war jahrelang in Vorarlberg aktiv und kennt Cup-Gegner Dornbirn bestens.

Rieds Grgic im Cup-Einsatz. Bild: GEPA

Heute steigen mit den Zweitligisten SV Guntamatic Ried und Blau-Weiß Linz sowie den Regionalligisten Gurten und Vöcklamarkt vier weitere Vereine aus Oberösterreich in das Pokal-Geschehen des Fußball-ÖFB-Cups ein. Lediglich die Innviertler haben eine weite Reise vor sich: Blau-Weiß gastiert im Derby in Stadl-Paura, die beiden Regionalligisten treten vor eigenen Rängen an.

15 Uhr: Dornbirner SV – SV Guntamatic Ried: Der Vorarlberger Landescupsieger darf für Ried heute kein Stolperstein sein. Unterschätzt wird der Dritte der abgelaufenen Saison in der Vorarlberg-Liga aber keineswegs: Mit Rieds Co-Trainer Tamás Tiefenbach holte ein echter Ländle-Experte Infos über den heutigen Pokal-Gegner ein. Der 45-jährige Ungar kam als aktiver Spieler 1997 aus der Schweiz nach Vorarlberg zu Lustenau – verließ das Ländle bis auf ein Kurz-Gastspiel von 2000 bis 2001 bei der Admira nicht mehr. "Tamas kommt aus der Nähe, kennt die Mannschaft genau. Wir haben genügend Informationen über sie", sagt Rieds Sportchef Fränky Schiemer, dessen Team auf Julian Wießmeier und Neuzugang Edrisa Lubega verzichten muss. Der Deutsche zog sich im Training einen Rippenbruch zu, beim Teamstürmer aus Uganda fehlt noch die Spielgenehmigung. Dafür wird Flavio Dos Santos an diesem Wochenende endlich im Innviertel erwartet.

17 Uhr: ATSV Stadl-Paura – FC Blau-Weiß Linz: Blau-Weiß trifft heute auf einige alte Bekannte. Ex-Blau-Weiß-Kapitän Florian Maier, der im Sommer nach Stadl-Paura gewechselt ist, wird heute zwar fehlen, dafür spielen mit Daniel Raischl und Kevin Hinterberger zwei Kicker, die in der Vorsaison bei FAC Wien ebenfalls als Gegner gegen die Linzer spielten. Zudem stürmt Ex-Blau-Weiß-Torjäger David Poljanec für den Drittligisten. "Von den Namen her hat Stadl-Paura eine extrem starke Regionalliga-Mannschaft", sagt Blau-Weiß-Trainer Thomas Sageder, der im Pokal auf Nicolas Schmid im Tor setzt. In der Liga soll Youngster Ammar Helac den Vorzug bekommen. Canillas fällt verletzungsbedingt aus, Thomas Fröschl ist leicht angeschlagen.

18 Uhr: Gurten – Wolfsberg: Gelingt dem gallischen Dorf Gurten das nächste Pokal-Wunder? 2015 warfen die Innviertler Bundesligist Grödig raus, im Vorjahresbewerb schied man gegen Altach erst in der Verlängerung aus.

16 Uhr: Vöcklamarkt – Alberschwende: Im Vorjahr wurde Regionalliga-West-Klub Wörgl gleich mit 7:0 abgefertigt, heute geht es gegen Drittliga-Absteiger und jetzigen Vorarlberg-Ligisten Alberschwende.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema