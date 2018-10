Heimspiel bei der Leiberl-Übergabe

RAINBACH IM MÜHLKREIS. Die Union Rainbach im Mühlkreis siegte beim Nachwuchsgewinnspiel "Immer ein Leiberl".

Sparkasse-OÖ-Filialleiter in Rainbach Gerold Sonnleitner überreichte bei seinem Klub Rainbach im Mühlkreis die neuen Trikots. Bild: Mewa

Die Leiberl-Übergabe beim dieswöchigen Sieger des Nachwuchsgewinnspiels "Immer ein Leiberl" von OÖNachrichten, Sparkasse OÖ und ERIMA war ein leichtes Spiel für Gerold Sonnleitner. Der Sparkasse OÖ-Filialleiter überreichte mit der Union Rainbach im Mühlkreis jenem Unterhausverein aus der 1. Klasse Nordost die 15 neuen Trikots und einen Matchball, bei dem er selber als Trainer und Funktionär tätig ist.

Mit aktuell 100 Nachwuchsspielern in sechs Mannschaften kann der Klub, der in der Jugend erfolgreich mit der Union Leopoldschlag kooperiert, die Leiberl auch gut gebrauchen. Den positiven Schwung nimmt Rainbach in die Kampfmannschaft mit: Das Team von Trainer Andreas Kralik liegt nach dem Meistertitel im Sommer in der höheren Liga nach sieben Spielen auf Rang fünf – und vertraut dabei nur auf Kicker aus den eigenen Reihen ...

Abstimmen und gewinnen

In dieser Woche kann der nächste Unterhausklub gewinnen: Die "Immer ein Leiberl"-Abstimmung auf www.nachrichten.at läuft immer von Montag (ab 8 Uhr) bis Mittwoch (14 Uhr) – es gewinnt der Verein mit den meisten Stimmen. Machen Sie es der Union Ulrichsberg nach und voten Sie Ihren Lieblings-Unterhausverein zum Sieg. Mitspielen lohnt sich ...

