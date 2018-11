Hamader: "Habe mir um 100 Euro den Sieg gekauft"

MARCHTRENK. SC-Coach Dominik Hamader ließ seinen Bruder Patrick aus Irland einfliegen, und zahlte das Ticket; Donau spendet Herbstmeister-Leiberl.

Dominik und Patrick Hamader Bild: OÖN

Im Herbst-Finish der OÖ-Liga zog der SC Marchtrenk vor dem 2:1 in Gmunden alle Register: Marchtrenks Neo-Trainer Dominik Hamader ließ extra seinen Bruder Patrick aus Irland einfliegen.

In den ersten fünf Runden stand der 24-Jährige noch für Marchtrenk auf dem Platz – seitdem absolviert er in Athlone (Anm.: eineinhalb Stunden von Dublin entfernt ) aber ein IT-Studium. Ohne ihn holte der Landesliga-Aufsteiger in neun Spielen nur zwei Punkte. In Gmunden war er dank seines ehrgeizigen Bruders wieder dabei – und Marchtrenk fuhr gleich den ersten Sieg unter dem neuen Betreuer ein. "Ich wusste, dass er den Unterschied ausmachen kann", freute sich Dominik Hamader. Der dafür in die eigene Tasche griff, die Flugtickets seines Bruders selber bezahlte. "Ich habe mir um 100 Euro praktisch den Sieg erkauft", schmunzelte der 25-Jährige.

Mit einem Sieg bei den Jungen Wikingern hätte Donau Linz den Herbstmeistertitel einfahren können – wegen der 1:2-Niederlage mussten aber die bereits bedruckten Herbstmeister-Leiberl im Koffer bleiben. Trotzdem wurden sie nicht sinnlos gekauft: Die Blau-Gelben wollen die 70 Leiberl jetzt an die Acakoro-Fußballakademie des zuletzt verstorbenen LASK-Jahrhundertspielers Helmut Köglberger spenden. "Damit können wir wenigstens etwas Gutes tun. Wir haben trotzdem eine unglaubliche Herbstsaison gespielt", sagt Donau-Sportchef Kurt Baumgartner. (rawa)

