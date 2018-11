Gurten siegt mit 3:0 und bleibt daheim weiter ungeschlagen

kampf und Leidenschaft bis zur letzten sekunde. bei etwas mehr abschlussglück in der herbstsaison könnten es durchaus 3-5 punkte mehr sein aber anschauen lohnt sich immer.



man muß den hut ziehen was die funktionäre hier seit vielen jahren leisten.



so wie die alte garde früher in ried.



das einzige was heute in ried noch besser ist ist der rasen