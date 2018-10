Gelingt "Galli" im zehnten Spiel endlich der erste Sieg?

MÜHLVIERTEL. Herwig Drechsel gibt im Derby Trainerdebüt für Bad Leonfelden.

Einen Schritt voraus sein will Gallneukirchen gegen Bad Leonfelden. Bild: Guenther Iby

Das Kellerduell der Landesliga Ost steigt heute in Bad Leonfelden. Der Aufsteiger trifft dabei auf das Schlusslicht Gallneukirchen. Für beide Mannschaften ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren. "Ein sehr wichtiges Spiel", sagt Gallneukirchens Sektionsleiter Arnold Rockenschaub. Die Kensy-Elf wartet nach neun Runden immer noch auf den ersten Sieg. "Wir waren oft mit dem Gegner auf Augenhöhe, bekommen aber zu viele Gegentore", sagt Rockenschaub. Ein Trainerwechsel steht trotz des letzten Tabellenplatzes nicht zur Debatte. Rockenschaub: "Wir bleiben unserer Linie treu."

Bei Bad Leonfelden soll unterdessen Herwig Drechsel nach dem Rücktritt von Gerhard Meindl die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Dass es heute mit dem Spiel gegen Gallneukirchen gleich zum Start ein "Sechs-Punkte-Spiel" gibt, macht Drechsels Aufgabe nicht gerade einfacher.

Fernduell um Bezirksliga-Spitze

Vier Mannschaften kämpfen in der Bezirksliga Nord um den Herbstmeistertitel. Schon heute wollen dabei der SV Freistadt und Union Lembach vorlegen. Der Tabellendritte Freistadt spielt in Steyregg, der vierte Lembach hat Ottensheim zu Gast (beide Partien um 19.30 Uhr). Morgen greifen dann auch Spitzenreiter Blau-Weiß Linz und Hofkirchen ein. Die Linzer treffen auf Wartberg, Hofkirchen kickt gegen Haibach.

Die Union Perg hat sich in der Oberösterreich-Liga seit der Rückkehr von Trainer Gerhard Obermüller mit zehn eroberten Punkten von den Abstiegsrängen bis in das Mittelfeld der Tabelle vorgearbeitet. Morgen sollen beim Letzten Bad Ischl weitere Zähler dazukommen. Ebenfalls morgen spielt St. Martin zu Hause gegen Oedt. Schon heute tritt Aufsteiger Pregarten bei Donau Linz an. (fr)

