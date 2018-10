"Euphorie ist weiter ungebremst"

WELS. Nicht nur U19 top, Aufschwung im Frauen-Fußball auch im Unterhaus.

Österreichs U19-Teamspielerinnen mit zwei Siegen in Oberösterreich. Bild: GEPA

Mit dem 8:0-Auftaktsieg gegen Montenegro und dem 3:1-Erfolg gegen Lettland am Freitag in Wels schaffte Österreichs U19-Fußball-FrauenNationalteam am Wochenende vorzeitig den Sprung in die Eliterunde. Dort werden im Frühjahr 2019 die sieben noch zu vergebenden Tickets für die EURO in Schottland ausgespielt. Nach dem Halbfinal-Einzug der Frauen-A-Nationalmannschaft im Sommer 2017 befindet sich auch der Nachwuchs im Höhenflug.

Im Fußball-Unterhaus ist die Euphorie ebenfalls ungebremst. Einem Facebook-Aufruf im Oktober 2017 folgten in Perg mehr als 50 Frauen und Mädchen. Aktuell trainieren dort knapp 30 Fußballerinnen regelmäßig.

Und Perg ist nicht der einzige Verein, der im Sommer in den regulären Spielbetrieb eingestiegen ist: Auch Traun und Hellmonsödt starteten zu Saisonbeginn voll durch.

"Mädels sind lernwilliger"

Was den Frauen-Fußball von dem der männlichen Kollegen unterscheidet, weiß Perg-Trainer Joachim Riegler. "Die Mädels sind eindeutig lernwilliger und hinterfragen mehr", sagt der 51-jährige Linzer im Gespräch mit den OÖN. In der Frauenklasse Nord-Ost wartet er vorerst noch auf Punkte.

