Ein OÖ-Klub hat Interesse

WIEN. Nur Stadl-Paura war beim Lizenz-Workshop in Wien.

Stadl-Pauras Alin (links) (Hörm) Bild:

Am gestrigen Donnerstag ging in Wien der erste Lizenz-Workshop für aufstiegswillige Klubs aus der Regionalliga in die zweite Liga über die Bühne. Von den fünf OÖ-Vertretern war lediglich Stadl-Paura anwesend. "Was ein mögliches Lizenz-Ansuchen betrifft, werden wir uns erst in der Winterpause entscheiden. Wir müssten schon punktemäßig ganz vorne dabei sein", verrät Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger. Dessen Team nach vier Liga-Niederlagen in Serie am Samstag zu WSC/Hertha muss. Bereits seit sieben Spielen auf einen vollen Erfolg wartet der FC Wels: Heute (19 Uhr) geht es gegen Bad Gleichenberg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema