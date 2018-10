Die Stürmer in Torlaune

ROHRBACH. Rosulek, Allstorfer und Stanisavljevic trafen am Wochenende je drei Mal.

Rohrbachs Jindrich Rosulek (links) führt ím Osten mit 15 Treffern die Torschützenliste an. Bild: Pirkes

Wenn Rohrbach spielt, sind Tore garantiert. Der Vierte der Landesliga Ost kassierte mit 27 Gegentoren zwar die zweitmeisten aller Landesliga-Klubs – stellt mit 31 erzielten Treffern aber auch die Torfabrik der beiden Landesligen. Mit dem 5:1 gegen Aufsteiger Bad Leonfelden unterstrichen die Mühlviertler ihren Status als offensivstärkste Mannschaft – und stellen mit Jindrich Rosulek (15) auch den Führenden der Torschützenliste. Nach früher Gästeführung (4.) drehte der 26-jährige Tscheche die Partie mit drei Toren fast im Alleingang. "Er ist nach seinem Kreuzbandriss heuer wieder top in Form" freut sich Obmann Johannes Thaler. "Wir sind offensiv ausgerichtet, zwingen mit frühem Pressing die Gegner immer wieder zu Fehlern." Sein für die letzte halbe Stunde eingewechselter Sturmkollege Benedikt Schaubmaier setzte am Ende noch zwei Treffer zum klaren Erfolg drauf (86., 92.).

Braunau brilliert in Andorf

Auch in der Landesliga West gab es viele Treffer zu bejubeln. Beim 3:1 von Schalchen in Esternberg machte Maximilian Allstorfer alle drei Tore.

In Braunau war die Freude nach dem 5:2 in Andorf riesengroß. "Das war eine Wahnsinns-Reaktion nach zuletzt zwei Niederlagen", so Sektionsleiter Wolfgang Bernbacher. Matchwinner war mit Devid Stanisavljevic ausgerechnet ein Spieler, der bis jetzt noch auf ein Erfolgserlebnis warten musste. Auch Mittelstürmer Ilija Ivic traf doppelt (13., 92.). Bemerkenswert: Drei Treffer gelangen Braunau in Unterzahl, nachdem Delic (55.) mit Gelb-Rot vom Platz musste. "Eine perfekte Leistung. Damit bleibt die Hinrunde noch spannend", sagt Bernbacher.

