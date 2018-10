Die Aufstiegsfrage stellt sich (noch) nicht

RIED. Junge Wikinger übernahmen nach 4:1 gegen St. Martin/M. die Tabellenführung in der OÖ-Liga.

Flavio Dos Santos (li.) Bild: Scharinger

Die OÖ-Liga hat einen neuen Tabellenführer. Weil Oedt gegen SC Marchtrenk (1:1) stolperte und Donau Linz 2:5 in Wallern verlor, schossen sich die Jungen Wikinger mit einem 4:1 gegen St. Martin/M. an die Spitze. Die Aufstiegsfrage stellt sich im Innviertel aber noch nicht. "Wir sind zu Saisonbeginn mit der Vorgabe gestartet, nicht wieder in den Abstiegskampf zu geraten. Die Tabellenführung ist nur eine schöne Momentaufnahme", sagt Trainer Miron Muslic.

Für den 36-Jährigen steht die Spielerentwicklung im Vordergrund – weshalb allein aus diesem Grund ein möglicher Aufstieg in die dritte Liga in Betracht gezogen werden muss. Muslic: "Das muss der Verein entscheiden." Fakt ist: Für einen Aufstieg der Jungen Wikinger müssten auch die Profis den Sprung in die Bundesliga schaffen, denn: Zwischen erstem Team und Amateurmannschaft müssen laut Regulativ zwei Ligen dazwischen sein. (rawa)

