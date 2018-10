Dem Ruf des Unter-21-Nationalteams gefolgt

LINZ. Edelweiß-Coach Gahleitner ist jetzt auch Videoanalyst beim ÖFB.

Andreas Gahleitner verpasste das OÖ-Liga-Duell seiner Edelweiß-Kicker gegen ASK St. Valentin. Bild: ÖFB

So mitgefiebert hat Andreas Gahleitner bei einem Spiel seiner Mannschaft Edelweiß Linz in dieser Saison wohl noch nie. Beim 2:2 der Linzer gegen ASK St. Valentin konnte der 36-Jährige nämlich nicht dabei sein. Der Grund: Seit Kurzem ist Gahleitner bei der österreichischen U21-Nationalmannschaft als Videoanalyst tätig. Weil die rotweißrote Nachwuchsauswahl am Freitag fast zeitgleich in der EM-Quali bei Serbien (0:0) antrat, verpasste Gahleitner das Heimspiel in der OÖ-Liga.

Anfangs hatte er sogar Zweifel, den Job beim ÖFB anzunehmen: "Wenn man mit Leib und Seele Trainer einer Mannschaft ist, fällt es einem schon schwer, für mehrere Tage nicht dabei sein zu können", sagt Gahleitner, der bereits 2008 bei der Heim-EM Teil einer Studentengruppe war, die sich mit der Analyse der ÖFB-Gegner beschäftigt hatte. Zu dieser gehörte auch Christian Heidenreich, jetziger Leiter der Spielanalyse des ÖFB. "So kam der Kontakt zustande. Für mich ist es auch eine riesige Chance."

"Im Amateurbereich wichtig"

In der OÖ-Liga gilt Gahleitner schon länger als Vorreiter bei Videoanalysen – in der U21 unter Teamchef Werner Gregoritsch ist er jetzt endgültig der "Herr über die Videokamera": "Zu meinem Aufgabengebiet gehören unter anderem Gegner- und Einzelspieleranalyse sowie das Filmen der eigenen Trainingseinheiten. Teilweise geht es sogar so weit, dass gewisse Sequenzen schon während des Spiels aufbereitet werden, um in der Pause oder kurz nach dem Spiel gezeigt werden zu können."

Auch dank der Hilfe von speziellen Datenbanken wie "Wyscout" und "InStat Scout" kennt der Edelweiß-Coach die gegnerischen Kicker bestens. Bei einem ist sich Gahleitner schon jetzt sicher: "Das Thema Videoanalyse wird auch im Amateurbereich bald nicht mehr zu ignorieren sein."

Man kann also davon ausgehen, dass sich die Edelweiß-Kicker bald selbst wieder via Fernseher beobachten können...

